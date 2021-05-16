外商銀行的國際豐富經驗，時時提醒各市場團隊在疫情期間的因應作法。花旗台灣16日宣布，再度擴大居家辦公規模，除少部分例外及必要情況，中後台員工周一（5/17）起以居家辦公為原則，前台行員也啟動分A/B組、分流上班。花旗銀行亦表示，各地花旗分行周一維持正常營運，持續服務客戶，已超前部署許多防疫作法，如持續進行量體溫、手部消毒、請進入分行客戶佩戴口罩等，同時保障員工及客戶的安全。

從去年疫情爆發以來，花旗持續配合中央疫情指揮中心，與員工和客戶共同防疫，採取高規格的防疫措施，續實施異地辦公及居家辦公，也是唯一外銀迄今未曾中斷異地、分組上班。

花旗(台灣)銀行董事長莫兆鴻表示，保障員工與客戶的健康與安全是花旗的第一要務，自去年疫情爆發，已在防疫上已經做了各項不同情況的預備，亦投注在相關設備，最高可達80％員工在家上班。

星展銀行（台灣）亦在上周啟動全面啟動居家辦公，部份基於業務性質無法執行居家辦公的員工，則採取分組辦公模式。星展銀行的新加坡總部於2020年間因新冠病毒在新加坡全國蔓延，從初期就規劃員工居家辦公、分組上班，星展主管表示，幾乎全年維持 40％員工居家辦公，「我們已視此為『新常態』！」。

星展銀行（台灣）在今年4月第一周再度啟動分組上班，除了交易室等需要現場監控交易等業務部門，仍需以銀行辦公室為主，其餘的後台作業等相關人員以居家辦公為主，目標是全行員工有60 ％可居家辦公。

由於台灣近日來疫情急速升溫，花旗危機管理團隊隨時發出最新相關訊息，提醒花旗員工最新的防疫規定及相關足跡，也要求員工若有接觸到需隔離者要隨時回報。對於到行上班的員工，銀行端同時要求大家在辦公室內需佩戴口罩，禁止聚集用餐，保持社交距離，避免實體會議，加強消毒及清潔分行及辦公場所。

(工商 )