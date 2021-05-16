臉書上近日流傳1部教導民眾增加口罩密合度的影片，影片稱要把口罩耳圈打圈、側邊打褶，即可增加密合度，還說是台灣護理師公會推薦的作法；但台灣事實查核中心追查發現，影片中女子穿的國外醫院字樣衣服，該醫院根本沒有類似影片，而護理師公會也從未推薦此作法，專家也表示一般配戴法已可阻絕大型飛沫，因此認為影片為錯誤訊息。

近日在網路上流傳1支口罩教學影片，發布者稱「這次CT值都只有十幾二十幾，感染者病毒量都很大，口罩沒密閉很容易感染，大家戴口罩大部份是上漏氣或旁漏氣，這樣很危險，請大家把口罩褶好密閉，且盡量介紹給家人親友，這樣才能保護自己和大家。」該影片教導民眾將口罩的耳圈打圈，並在側邊打褶，可增加口罩密合度。

網路上近日流傳1部教導民眾增加口罩密合度的影片，影片稱要把口罩耳圈打圈、側邊打褶，即可增加密合度，經查證為錯誤訊息。（圖／翻攝自臉書）

網路上近日流傳1部教導民眾增加口罩密合度的影片，影片稱要把口罩耳圈打圈、側邊打褶，即可增加密合度，經查證為錯誤訊息。（圖／翻攝自臉書）

該影片稱是護理師公會去年推薦的作法，引發網友懷疑；台灣事實查核中心追查後在網站上公布調查結果，發現該影片有多種版本，但折口罩方式大略相同；而影片多由1名婦人穿著印有「Corniche Hospital」字樣T恤，追查發現是間位在阿拉伯阿布達比的婦幼醫院，但該醫院的粉絲專頁、YouTube頻道與Instagram帳號均沒有類似影片，中心推測該院根本沒有發布此影片。

查核中心之後詢問「中華民國護理師公會全國聯合會」是否如影片所說有推薦此作法，對方理事長高靖秋表示從未做過此影片，也未建議民眾將平面口罩折成立體口罩，他親自試過影片作法，雖發現口罩確實變緊，不過戴一段時間後耳朵很痛，因此公會並未採用。

此外，中山醫學大學職安系副教授賴全裕表示，影片作法確實會增加口罩密合度，但效果有限，還不如戴好一般醫用口罩、維持社交距離，將N95口罩留給第一線醫護及其他高風險人員。馬偕紀念醫院感染管控護理師姜秀子也表示，戴口罩密合度越高確實保護力越好，但人臉是3D且不盡相同，影片做法不見得適合每個人。因此綜合上述說法，查核中心認為該影片內容為「部分錯誤訊息」。

(中時新聞網)