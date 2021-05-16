美國華裔醫師Justin Yang批評台灣防疫的作法，還停留在使用去年的資訊，例如拿著花灑在街上噴消毒水，只是政府給民眾看心安的，並建議在醫療口罩外多戴一層布口罩，不料遭眾多網友罵爆。華裔醫今天有最新回應表示，不是特意要批評台灣政府，而是善意提醒，看到近日台灣大賣場人擠人搶物資的情景，讓他看了頭皮發麻，很擔心群聚傳染。

Justin Yang 14日在臉書發文表示，很多台灣防疫的作法，還停留在使用去年的資訊，沒有隨著這一年來對COVID-19的研究而更新。他指出，沒有任何科學證據顯示消毒街面可以預防新冠肺炎，還有政治人物被記者訪問時，一堆記者沒有保持社交距離，肩並肩的近距離接觸，公共場所防疫主要靠量體溫，沒有強制規定大量減少入場人數，進到賣場就像擠沙丁魚一樣，沒有遠距辦公或分流辦公等等，在他眼中都是不及格的防疫措施。

不料貼文一出遭大批網友撻伐是危言聳聽，Justin Yang今天發文回應，看到媒體轉發他的臉書發文，也領教到鄉民的謾罵，除了無奈之外，也想聲明，他真的沒有必要刷存在感，他在美國波士頓一整年來帶領醫療團隊，替社區居民進行不下1萬5千次的問診及篩檢，做了上千次的COVID衛教，「雖不敢說是COVID權威，但是過去一年來，身為社區急症中心的主任，我的研究及臨床經驗是相對豐富的」。他說會在臉書發這篇文章，完全是出於善意提醒，沒有預料到會被媒體廣泛報導。

Justin Yang也解釋，從來沒有說消毒水不要噴，而是要噴在高接觸表面上，像是門把、按鈕、桌面等，而不是噴在大馬路或地板上。美國過去一年的確防疫掌控不好，死了很多人，這中間有很多原因，但是不代表美國CDC發布的防疫研究就是錯誤的，台灣幸運的地方，是台灣人現在站在巨人的肩膀上，可以做得更好。

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(中時新聞網)