資深藝人安迪2018年因食道癌惡化過世，病逝時不過57歲，讓人格外不捨，而他過世前最掛念的，是遺孀陳慧娥跟一雙兒女，而女兒林吟蔚相當爭氣，繼承爸爸的藝人細胞，透過選秀節目出道成為歌手，且她這些年努力拓展事業版圖，自創品牌當CEO，也簽約詞曲創作，朝唱片製作人的夢想邁進，感情上也心有所屬，不料近日男友做了這件事惹她生氣，一氣之下竟「露胸」報復，讓人直呼辣到受不了。

林吟蔚是藝人安迪的女兒，但她不靠爸，靠著好歌喉再選秀節目過關斬將，拿下季軍出道，更因為甜美臉蛋而被封為「超甜歌姬」，3年前安迪過世，他的遺願是希望孩子能獨立，進而照顧家庭，而林吟蔚扛起這份期待，多方發展，甚至展現好身材，積極健身推出寫真集，備受外界矚目，她也不諱言身旁有人陪，跟男友穩定交往中。

林吟蔚抱怨男友一直打電動，曬辣照報復。(翻攝自林吟蔚IG)

近日林吟蔚更新了IG限時動態，不是曬恩愛，而是抱怨另一半，「我男朋友一直打電動、看電視，所以我想放一張照片，以示『森氣(生氣)』」，照片中，林吟蔚畫了美美的妝，穿著黑色蕾絲內衣，因為集中功能，讓她躺著仍是炸出雄偉上圍，加上撫媚的眼神，讓眾多網友看了大呼被電暈，也直言：「男友真的會怒」。

不過其實男友宅在家打電動這件事，很快變成功勞一件，因為台灣新冠肺炎本土確診數飆升，導致新北宣布進入三級警戒，林吟蔚昨天(5/15)也發文，呼籲沒事就別出門，出門一定要戴口罩，並且勤洗手、消毒、保持安全距離，喊話「台灣加油！大家一起度過這關！全民抗疫精神起來！」。

(中時新聞網)