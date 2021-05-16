在勇士緊急宣佈簽下發展聯盟的小裴頓(Gary Payton II)和喬丹貝爾(Jordan Bell)時，華裔球星林書豪本季回NBA的機率也幾乎歸零，而在前陣子他也對外放話說，是外界不懂他的資質，瞎了眼睛，自己可能會去其他地方打球，沒想到這扇門還真的徹底關起來了，因為勇士幾乎沒有多的名額來簽下林書豪，而且球隊也將進入季後賽備戰。

而近日大陸記者李群在接受採訪時透露，林書豪已經在與幾支CBA球隊接觸，下季有可能重返CBA，李群在採訪中表示：「林書豪今年夏天會來大陸，他要參加一些綜藝節目錄製，也會參加『豪群聯盟』明星賽。雖然他人在美國，但他正在跟幾支球隊接觸，希望他一切順利！」

他另外說道：「我最欣賞他的地方就是他對籃球的熱愛，他成長過程總在被淘汰邊緣，跟我小時候很像，我們有共同語言，當然中美籃球之間有很多不同。」而此記者說法也非空穴來風，因為日前林書豪跟大陸清華附中球員石奎視訊時表示，今夏可能會重返大陸，且有機會跟郭艾倫錄製電視節目，所以一切確實有憑有據。

本季林書豪效力發展聯盟聖克魯茲勇士，一共打了9場比賽，場均能繳出19.8分3.2籃板6.5助攻和1抄截，投籃命中率50.5%、三分球命中率42.6%，表現其實相當穩定，可惜就是沒有NBA球隊願意再給他一次機會，而勇士除了簽下小裴頓和喬丹貝爾，更在前天與托斯卡諾安德森(Juan Toscano-Anderson)簽下多年合約，似乎判了林書豪死刑。

林書豪之前在CBA效力北京首鋼，場均能拿下22.3分5.7籃板5.6助攻，入選了明星賽先發，還獲選亞洲籃球總會年度最佳控衛與第一隊，並帶領北京首鋼打出五年來最佳成績，但在賽季中期他成了各隊眼中釘，幾乎場場遭受對方肢體碰觸而受傷，打起球來相當艱困，不知道這是否會是他回CBA的一大變數，相信球迷們也十分好奇他的動向！

(中時新聞網)