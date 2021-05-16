新冠肺炎疫情延燒，雙北宣布升三級警戒，指揮中心今再公布206例本土確診，北市除了國三與高三明起停課，教育局宣布，鄰近萬華警戒區的老松國小、龍山國小、雙園國小及螢橋國小等4校，自明日起至5月23日止，停課一週。

北市教育局指出，參加台北考區國中教育會考得的考生明日起停課，在家自主學習至國中畢業典禮當日前，另北市學校高三學生明日起停課，至畢業典禮前。

教育局表示，其他各級學校及中等學校其他年級是否停課，將視中央政策及疫情發展滾動調整，若學生因防疫有請假需求，請各級學校彈性處理，不列入出缺席紀錄。

教育局指出，學生在家自主學習期間可利用酷課雲等平台進行線上學習，酷課雲有高中到國小共計11284部線上教學影片、43821道線上題庫，以及21種電子資料庫，另外學生也可以參加線上即時同步的培力班課程，在家學程式設計、學外語，在停課期間持續充實自己的學力，讓學生停課不停學。

教育局說，教育局利用視訊會議，邀請校長協會、台北市教師會及四學層學生家長會聯合會等研商決議，鄰近萬華警戒區之老松國小、龍山國小、雙園國小及螢橋國小等4校，自明日起至5月23日止，停課一週，學生採自主學習等方式辦理，由4校妥適規劃後，再行通知學生家長協助配合。

(中時 )