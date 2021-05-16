周玉蔻疑似搶先公布今日確診數 (翻攝周玉蔻臉書)

周玉蔻搶先公布確診數將挨罰？ 陳時中轉頭問：講數目有違法嗎？

媒體人周玉蔻今(16)日於疫情中心發布消息前逕自於個人臉書發文暗示本日新增207例確診，外界關注如此是否該開罰，衛福部長陳時中說，不知道，要請法制研議一下。此事也在網路上引起網友熱議，更有網友直言，「顏色對了什麼都對了」。

周玉蔻今在臉書貼文明確指出一個數字，並說「還好不是幾何式成長！好家在！繼續防疫！」結果引來輿論撻伐。而在今日疫情指揮中心記者會現場，也有媒體問到周玉蔻逕自發布確診案例資訊，是否該開罰，對此陳時中則表示，陳時中表示，周玉蔻會知道，一定是有人洩漏，會再來了解。

陳時中指出，對於說出確診數目字是否有違法，這要請法制研究一下，若講的數字不對，就有造謠、報導不實的嫌疑，若講的數字差不多，要再請法制研議。但面對媒體持續追問，陳時中則回應「給法制組依法辦理比較好」。

周玉蔻和陳時中的舉動，也在PTT上引起網友熱議，許多網友紛紛開酸，「顏色對了什麼都對了」、「哈哈哈哈，顏色對了」、「顏色對了，就是對了」、「顏色對了，有政府，請放心」、「顏色正確，真噁心」、「顏色對了就沒事」。

也有不少網友對此感到十分傻眼，「原來數字差不多就沒事喔？」、「好噁心…這種話都說得出口…」、「之前還說就算是正確疫情資訊 CDC沒公布就不能講...現在？」、「哇靠，這樣不違法，那徐巧芯之前也不違法啊，幹嘛恐嚇人家」、「這個很雙標，很可以」。

(中時新聞網)