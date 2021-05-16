本土疫情升溫，16日爆增206例確診，雙北已進入三級警戒，全台部分夜市已停止營業，不過，《中時新聞網》記者15日晚間走訪北市士林夜市，街上宛如空城，罕見地老闆比客人還多景象，攤商無奈「不知道該怎麼辦」。
疫情升溫後首周末，本該是人潮絡繹不絕的晚餐時段，街上只有零星逛街民眾，有人則買完晚餐外帶離開，不少攤商苦等不到客人，甚至已有10攤以上乾脆直接休市。
深怕疫情擴大，群聚成防疫破口，士林夜市國際觀光發展協會自發性在夜市大東路口設置防疫消毒站，從14日起，每天晚上6點到10點，提供民眾酒精消毒、未戴口罩則發送口罩，且都需實名制登記後才可進入。
有攤商無奈透露，假日晚上大東路從頭直接看到尾都沒人，將近晚上8點未開市，接下來最擔心就是房租，目前面臨兩難，想顧及生命安全不營業，但又想到還有房租、食材等，現在還在思考該怎麼辦？士林商圈好不容易生意、人潮漸回流，沒想到疫情再度爆發重創，在仍未有政府相關配套措施下，攤販的生計問題恐面臨考驗。
士林夜市國際觀光發展協會理事長鄭吉祥則表示，配合政府防疫措施，輪流站崗消毒，口頭勸導民眾大多會配，不過，近日群組會流傳一些有關疫情假訊息，協會將會求證後正式公告，呼籲各界別亂散播來路不明訊息，以免造成恐慌。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。