確診暴增 士林夜市周末淪空城 來客剩1成攤商嘆：該怎麼辦

本土疫情升溫，16日爆增206例確診，雙北已進入三級警戒，全台部分夜市已停止營業，不過，《中時新聞網》記者15日晚間走訪北市士林夜市，街上宛如空城，罕見地老闆比客人還多景象，攤商無奈「不知道該怎麼辦」。

士林夜市周末猶如空成，罕見「老闆比客人多」的景象。（照片/游定剛 拍攝）

士林夜市悲歌！人潮銳減、骨牌式退租 在地人淚曝真相

疫情升溫後首周末，本該是人潮絡繹不絕的晚餐時段，街上只有零星逛街民眾，有人則買完晚餐外帶離開，不少攤商苦等不到客人，甚至已有10攤以上乾脆直接休市。

士林廟口顯得冷清，不少民眾買完晚餐直接離開。（照片/游定剛 拍攝）

深怕疫情擴大，群聚成防疫破口，士林夜市國際觀光發展協會自發性在夜市大東路口設置防疫消毒站，從14日起，每天晚上6點到10點，提供民眾酒精消毒、未戴口罩則發送口罩，且都需實名制登記後才可進入。

士林夜市國際觀光發展協會在大東路口設置消毒、實名登記站。（照片/游定剛 拍攝）

有攤商無奈透露，假日晚上大東路從頭直接看到尾都沒人，將近晚上8點未開市，接下來最擔心就是房租，目前面臨兩難，想顧及生命安全不營業，但又想到還有房租、食材等，現在還在思考該怎麼辦？士林商圈好不容易生意、人潮漸回流，沒想到疫情再度爆發重創，在仍未有政府相關配套措施下，攤販的生計問題恐面臨考驗。

執行長鄭吉祥呼籲攤商間勿轉傳，有關未證實的疫情訊息。（照片/游定剛 拍攝）

士林夜市國際觀光發展協會理事長鄭吉祥則表示，配合政府防疫措施，輪流站崗消毒，口頭勸導民眾大多會配，不過，近日群組會流傳一些有關疫情假訊息，協會將會求證後正式公告，呼籲各界別亂散播來路不明訊息，以免造成恐慌。

文林路上明顯減少許多攤販。（照片/游定剛 拍攝）

文林路上仍有不少空的機車格。（照片/游定剛 拍攝）

(中時新聞網)