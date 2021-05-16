雙北市疫情提升至三級警戒，新北市和台北市共同宣布，為了維護學校學生健康安全，雙北從17日開始，高三和國九生改採在家遠端學習不到校上課。其他學生是否也要停，侯友宜說，還要與台北市及教育部協調，最好「該停就停、斷然處理」，市府也有許多配套，家長不必擔心孩子沒人顧。
侯友宜說，目前國高三課業已經進入尾聲，停課受到衝擊比較小，未來國高中乃至國小是否停止上課，他會跟北市再討論，「不是今天宣布明天就停課」，要隨時做好討論與報告，面對疫情嚴峻，他認為看時間點，若疫情持續，該斷然處理就要斷然處理。
侯認為，以他的觀點來看，要跟台北跟教育部做協調，避免大家在相關措施上不同調。
侯也說，市府目前也有相關配套，包括家長的防疫照顧假，或是小學生的父母沒辦法照顧，學校是否要提供空間留一些人，把風險講到最低、彈性應變處裡，畢竟送安親班、補習班不能解決問題。
(中時 )
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