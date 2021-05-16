台灣之星16日表示，因應近日新冠肺炎(COVID-19)疫情擴大，政府宣佈雙北地區進入第三級警戒，為維護職場安全及同仁的健康，台灣之星宣布即日起提升防疫等級，辦公室地點或住家為北區（包括台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣市、宜蘭縣市）之同仁，自5月17日(周一)起啟動居家辦公至5月28日(周五)為止。

中南區其他辦公室依公司安排積極演練居家辦公，視同仁個案狀況需要，可個案啟動居家辦公。

門市方面，配合政府防疫政策，萬華區及蘆洲區部分門市已暫停營業，將隨疫情發展進行動態調整。其餘營業中門市，門市人員於服務期間皆全程配戴口罩並定時消毒，同時備有酒精讓用戶在進入門市時消毒使用。

因應疫情升溫，台灣之星除要求門市加強內/外環境消毒，並配合政府政策規定，若未配戴口罩之民眾，將婉拒進入門市辦理業務，同時，全台台灣之星實體門市已全面採實聯制，落實防疫措施，確保員工及用戶的健康安全。若用戶考量疫情升溫而不便親赴門市，可利用台灣之星24小時不打烊的網路門市或官方APP完成電信業務。

台灣之星表示，自去年新冠肺炎(COVID-19)疫情爆發以來，公司內部即以高規格防疫措施進行管制，進出辦公區域皆需測量體溫，並使用酒精消毒及確實配戴口罩，同時定期進行分組居家辦公與異地備援演練。

(工商 )