桃園市議會民進黨團總召黃景熙日前，與黨團議員林俐玲、郭麗華、楊家俍、余信憲、陳睿生聯合聲明表示，將原定本周進行的市政總質詢，從口頭質詢改為書面質詢，以減少群聚感染的機會。

黃景熙表示，單日新增180、200多例本土案例，台北市新北市提升疫情警戒到第3級，首都圈的基隆跟桃園也出現本土確診案例，各大超市賣場也擠滿人潮，可以感受到市民朋友對疫情的緊張以及對未來生活的憂慮。

林俐玲說，在疫情一天比一天緊繃的狀況下，希望給予市府團隊更多的時間做好防疫工作，所以將口頭質詢改為書面質詢，也相信市府團隊會同樣重視書面質詢的內容。

郭麗華指出，雖然這次的總質詢他已準備要向市長爭取，現有的區公所及公有市場已老舊不敷使用，必須就地重建打造新的行政園區，並新增地下停車場解決南崁市中心的停車問題，但抗疫優先，改書面質詢建設不會打折扣！

余信憲也說，桃園雖然還沒有進入三級警戒，但因為鄰近雙北市，更有許多市民是每天在雙北跟桃園間通勤，這也增加了病毒傳播的風險，希望大家做好防疫基本功。

陳睿生議員表示，雖然準備了很多資料要在這次的市政總質詢為新屋人發聲，但疫情來得又快又猛，當前防疫最優先，改成書面質詢希望給鄭市長更多的時間執行防疫工作。

楊家俍強調，在出現大量本土確診案例後，圍堵病毒做好防疫工作是當務之急，桃園應該超前部署進行準三級的警戒工作，期盼府會同心共同抗疫！

桃園市長鄭文燦對此回應，有6位議員改為書面質詢，我也謝謝他們。不過議會也即將在5月20日定期會閉幕，市府團隊會全心全意的投入工作。

(中時 )