國內確診人數持續飆高，雙北正式拉第三級警戒，許多民眾都到醫院打疫苗，希望有效減少感染。女星隋棠昨（15日）也去打AZ疫苗了，接種後身體產生諸多不適，長達一天半只能臥床，不過她認為熬過去就能換來極低重症的機會，還是值得的。

隋棠15日在社群平台分享打疫苗的真實感受，「我打完AZ其實也非常不舒服，整整一天半只能躺在床上或滾到木頭地板上（想吐或是高燒時），發燒大概也一直維持38.5-39.5，全身痠痛無力，非常畏寒，皮膚也變得極為敏感，在床上碰到床單都不舒服。」雖然如此難受，但她表示丈夫Tony和朋友的副作用沒那麼劇烈，僅有頭痛而已，認為每個人的反應都不一樣，不需要過度的擔心，「熬過不舒服的兩天，換來極低重症的機會，還是值得的吧。」

身為有影響的公眾人物，隋棠呼籲社會大眾別因為染疫人數升高就慌了，強調如果能不出門就待在家裡，減少所有非必要的移動，就是對台灣抗病毒最好的方式；假設真的必須要去人多的地方，一定要確實戴好口罩，「最好是拋棄式口罩外面再加一個布口罩，這樣可以確保拋棄式口罩較妥善的服貼臉部，大幅減少感染風險。」

隋棠也說，面對兇猛的新冠病毒，現在最不需要的就是多餘的口水，希望大家都能徹底做好防疫工作，互相傳播多點正能量，更重要的是給予第一線醫護人員最大的尊敬與尊重，期盼在大家的努力下，能順利迎接曙光。

(中時新聞網)