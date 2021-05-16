旅日好手王柏融今天繼續擔任火腿對第4棒，不過他4打數沒有建樹，還吞下2次三振，終場火腿與軟銀以2比2握手言和。

火腿與軟銀的3連戰前2戰都吞下敗仗，今天力拚避免系列賽遭到橫掃，昨天敲出本季第2轟的「大王」王柏融繼續擔任指定打擊、打第4棒。

不過王柏融此役打擊沒有建樹，僅在首打席在2好球、球數落後的情況下靠著精準選球選到四壞球保送，第2打席則因一壘方向滾地球因野手選擇上壘。

前4局雙方都沒能得分，5局下火腿在1出局後渡邊諒獲得保送上壘，再靠著近藤健介二壘安打打破鴨蛋，不過王柏融在得點圈有人時揮空遭到三振，但火腿單局仍攻下2分，取得2比0領先。

軟銀在7局上追平戰局，此後雙方都沒能再越雷池，9局下火腿最後反攻機會，火腿再見分攻佔三壘，不過王柏融沒能把握當英雄機會，再度揮空吞下三振，終場和局收場。

另場西武與羅德隊的比賽，台灣好手吳念庭擔任先發二壘手、打第7棒，但他同樣沒有安打表現，不過他在8局上獲得四壞球保送上壘並跑回追平分，終場兩隊以6比6和局收場。

(中時 )