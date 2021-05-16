慈濟大學後天開始到6月11日，除必要的實驗課或實務操作課必須實體上課外，全校改為線上授課，游泳課則暫停。（慈濟大學提供／羅亦晽花蓮傳真）

防堵疫情擴散，花蓮縣政府提升防疫為準三級，國立東華大學、慈濟科技大學明起全部課程採同步或非同步線上教學，慈濟大學則是後天開始採遠距教學；無法採線上教學的實驗、實作或體育課程等，則視校方規定辦理。

東華大學表示，為降低疫情感染風險，明日起至6月8日止，全部課程採用同步或非同步線上教學，無法採線上教學的實驗、實作或體育課程等，則待疫情趨緩恢復實體教學後以補課方式辦理。

此外，東華大學明起將關閉校內圖書館、K書中心、學生宿舍交誼廳、祈禱室及體育設施等，「花蓮米崙斷層科學鑽探開鑽典禮」也一併取消，校內行政人員也將採分區辦公模式進行人潮分流；6月6日畢業典禮則改採線上辦理。

慈濟大學表示，後天開始到6月11日，除必要的實驗課或實務操作課必須實體上課外，全校改為線上授課，游泳課則暫停。明天起社教中心校本部所有課程停課2週。6月8日前校內所有活動延期或取消；6月5日的畢業典禮比照去年減少主場人數，改由各科系自辦，並透過臉書直播畢業典禮及撥穗。

即日起至6月8日止，慈濟大學也不開放校外人士進入，並進行門禁管制及量體溫措施，入校一律佩戴口罩，校內餐廳則全部採實聯制。校內行政人員會議召開全面改為線上會議，住宿生則繼續留在宿舍到學期結束，校方也鼓勵4千名師生在疫情減緩前不要離開花蓮。

(中時 )