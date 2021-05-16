女星簡廷芮在電影《我的少女時代》完美詮釋「最美校花」陶敏敏，成為許多粉絲的女神，而簡廷芮去年10月閃電嫁給製造業小開賴先生，並在今年3月生下女兒「小蘿蔔」，升格當媽咪的簡廷芮，產後辣度也升級，她日前則曬出和女兒的自拍照，辣穿透膚上衣露黑Bra，雄偉事業線被看光。

29歲簡廷芮在網上曬出多張與女兒的自拍照，她感性寫下：「母女 想到明年的母親節，妳應該已經很會走路～也會講話～就覺得好期待！」不過網友則把焦點放在她的傲人雙峰上，只見簡廷芮身穿紗質的膚色上衣，黑色內在美全見客，而她雄偉事業線更是呼之欲出，簡廷芮產後狀態極佳，完全看不出是剛生完孩子的產婦。

簡廷芮曬母女合照，但網全歪樓看她的好身材。（圖／取材自簡廷芮 Dewi Chien臉書）

簡廷芮辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋，引發網留言直呼：「媽媽的衣服要看哪裡啊！」、「那個若隱若現，不知道眼睛要放哪了啦」、「真的是少女媽媽」、「媽媽身材太辣」、「對不起我只注意到妳的穿著...穿太辣了啦」、「媽媽有點性感」。

其實，簡廷芮很嚮往家庭生活、也喜歡小孩，她曾想過25、26歲結婚，隨著簡廷芮在去年閃婚，也算是圓夢，簡廷芮與製造業小開賴先生相識多年，從朋友變情人，兩人在一起不到1年就決定結婚，隔1個月後宣佈懷孕，並在今年3月生下女兒「小蘿蔔」，是個雙魚寶寶，恰好成為雙魚母女檔。

(中時新聞網)