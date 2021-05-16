台一線飆車族現身競駛 通霄警強勢取締

苗栗縣通霄台1線秋茂公園旁，16日凌晨突然聚集近30部飆車族，在省道公路上競飆，轄區通霄警分局埔口所員警據報趕往，眾飆仔見警車出現一轟而散，但警方經調閱沿路監視器一一過濾後，鎖定27部車輛涉及飆車聚會，分別依法開單告發或移送法辦。

通霄警分局是在16日凌晨4時13分左右，接獲民眾報案指稱通霄鎮台1線秋茂公園處，有多部車輛集結，兩兩競速，經通報轄區通霄分局埔口所趕赴現場，飆仔見到巡邏警車，當場鳥獸散，由台1線往北方向駛離。

警方經調閱沿線監視器，以車追人，經過濾相關人車共27部涉及本次車聚，其中涉及競駛違反刑法公共危險罪車輛計2輛，另違反道路交通管理處罰條例共17輛，其中包括違規停車1案、跨越2車道行駛4案、違規迴轉10案，危險駕駛2案，警方將一一通知相關人員到案說明，並依法移送及舉發相關違規行為。

由於飆車族行為嚴重危害其他夜間駕駛人的用路安全，通霄分局將全力查明聚集者的身分及聯絡方式，深入調查相關違法違規情事，警方執法公權力不容挑戰，並呼籲民眾切勿駕車有競駛、競技等危險駕車行為。

(中時 )