國內疫情激增，新北市立聯合醫院三重院區驚傳昨深夜1時許，一名疑似隔離的中年男性竟從醫院落跑，直到凌晨2時許才找到，令眾人虛驚一場。院方澄清，這名病患是一般住院病人，不是隔離病患，昨天確實一度不見，後來在三、四樓間的夾層裡找到，目前人已出院。

投訴人表示，有名中年男子日前到新北市聯合醫院三重院區就醫隔離，15日凌晨，醫護人員發現這名竟不在病房，醫護人員打電話聯繫，該男竟開始胡說一通，讓醫護人員疲於奔命尋找他，該病人最後關機消失，由於在疫情期間，讓知情人士都感到很害怕。

新北聯合醫院表示，該病患是收治於9樓內科病房，而病患疑精神狀況不佳，從15日凌晨零時先打電話給消防隊謊報三重院區失火，後來又打給警方說自己人在醫院內被人追殺，讓警、消派出動大批人到場。

15日凌晨1時許，該名病患突然在院內不見，醫護人員趕緊搜尋，最後在三、四樓間的夾層裡找到，而今天（16日）上午，該男身體康復也已經離院返家。

新北聯合醫院院長項正川補充，三重院區負壓病房有中控室，病患在不在病房內院方都很清楚，要進入負壓病房會有三道門禁，第一道是進入負壓病房區，第二道門進到護理站，最後才會進到病患各自的病房，病患要跑掉並不容易。

(中時 )