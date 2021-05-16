集保結算所16日表示，因應中央流行疫情指揮中心於5月15日提升雙北市的警戒等級至第三級，集保呼籲各上市（櫃）、興櫃公司及其股務代理機構，在召開股東會時，應採實名制、妥善規劃動線及控管人流、座位安排保持規定的間隔距離，加強開會場所清潔與消毒，並遵循金管會15日發布新聞稿的強化措施，落實相關防疫規範。

另考量股東倘親自出席股東會現場將有更多防疫措施必須遵守，集保結算所再次提醒，請投資人多使用電子投票出席股東會行使表決權，以實際行動合作團結抗疫，以兼顧保障股東參與之權利，並利上市櫃及興櫃公司股東會順利召開。

集保結算所總經理朱漢強表示，投資人使用股東e票通進行電子投票目前共有三種管道，分別是使用手機透過證券商下單APP、「集保e手掌握」APP連結平台，或者使用電腦登入「股東e票通」平台進行投票，操作簡單、介面清楚，投資人可選擇自已最習慣的方式進行電子投票。

(工商 )