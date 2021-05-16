因應雙北地區進入防疫第三級警戒，且全臺各地已有不少縣市提升至準三級，臺灣企銀成立疫情指揮小組，由總經理張志堅擔任總召集人，隨時因疫情採取動態式應變措施，並建置全行疫調系統及時掌控訊息。本周末該行已緊急採購防護面罩，下周起優先配發萬華高風險地區營業單位面對客戶第一線櫃檯人員，降低同仁暴露於疫情風險，同時維持金融服務不中斷。

為避免通勤人員集中於尖峰時刻搭乘大眾交通工具，居住雙北地區或雙北地區上班之行員，自周一(17日)起採彈性上班，時間可從上午8點30分至9點50分，下班時間也隨之配合調整，以分散上下班人潮，減少通勤相互感染風險。

臺灣企銀也指出，周一(17日)起增加手機線上QR code掃碼進行數位實聯制填寫姓名及電話，降低接觸機會。

臺灣企銀也指出，周一將全面施行異地及分層辦公，總行大樓採彈性分次到班時間，以免久候電梯群聚風險；另電梯及洗手間等皆須分流，部分人員居家辦公，除了規劃營業單位人員分組上班，並建置鄰近分行備援機制，隨疫情變化機動調度；同時要求互為備援的員工上、下班時間皆不得接觸，並取消辦理各類非必要會議、課程、拜訪等活動，採線上溝通。

另高風險地區的萬華分行，台企銀正評估採最低業務人力上班，以維持營運不中斷，並已要求同仁中午不要外出用膳，自帶便當並在行內用餐，同時每日早、中、晚用酒精擦拭ATM、號碼機、櫃台等區域，加強整體環境清潔消毒。

而台企銀總行大樓員工餐廳，則自5月17日至6月8日改採製作外帶便當供同仁購買，避免外出群聚用餐之風險；該行並已陸續清查總行及營業單位居住於萬華等高風險地區名單，研擬居家辦公可行性。

(工商 )