疫情持續升溫，雙北地區已進入三級警戒，引起民眾高度恐慌，疫情指揮中心16日再公布206例本土確診。豈料，有網友地方社團po文爆料直指「有北投民眾涼亭群聚聚賭，警方無視政府宣令」，照片曝光掀起網熱議。對此，石牌派出所所長回應了。

黃姓網友po文，指民眾涼亭群聚賭博，北投警方無視。（照片/翻攝《台北之北投幫》社團）

一名網友黃小姐16日上午在《台北之北投幫》社團po文寫道「勇士們～戴著口罩聚賭，剛剛在市場遇到波麗士大人在攤販開罰單，給他說涼亭聚賭，波麗士大人只回答「好」，黃小姐更透露，10分鐘後看依舊是同景色，甚至比這張照片人更多。還特別標註 #無視政府宣令、#賭博比命重要。網友紛紛表示「賭性堅強 還很勇敢！」、「算算人頭，剛好十人」、「這涼亭常態性的畫面一直重播中」、「阿公們在想什麼?」、「害人害己」；不過也有網友令表示「請打110，那位取締攤商的警察，有任務在，他也無法分身去趕人。只能打110重新起案，謝謝」、「剛經過看石牌公園就有警察來關切」。

石牌派出所所長親回覆網友po文。（照片/翻攝《台北之北投幫》社團）

據了解，黃姓網友所po文民眾涼亭聚賭的地點，就在北投石牌公園，照片中可見，一群男、女共10人，圍成一圈疑公然聚賭，不僅未保持社交安全距離，其中一名身高最高的男子還未戴口罩，顯然已違反疫情指揮中心所公布三級警戒防疫措施中的，停止室內5人、室外10人以上的家庭聚會和社交聚會之規定。如今雙北地區疫情嚴峻拉警報，竟還有人罔顧防疫規定聚賭，讓人看了直搖頭。

石牌派出所所長表示，有關網友貼文本所非常重視，除立即派遣員警到場巡查外，並已將該處列為重點加強巡守，如有不法立即查辦；另民眾如有發現類似情況，請立即撥打110或致電本所02-28231513，本所將立即派員到場處置。

《中時新聞網》提醒您：勤洗手、戴口罩，應保持適當社交距離。

(中時新聞網)