台灣本土疫情急遽升溫，連兩日破百的確診數，雙北升級為三級警戒，引起不少恐慌。資深媒體人周玉蔻搶先中央疫情指揮中心公布確診數時，就已在臉書先行透露，讓外界不禁質疑，指揮中心內部是否有提前洩漏資訊給特定媒體人？有粉專甚至猛酸說，「不用等記者會就可以報人數了！可以報一下樂透嗎？」

資深媒體人周玉蔻今天在臉書分享一篇貼文，並寫下「207！還好不是幾何式成長！好家在！繼續防疫！」網友質疑「網紅到底有什麼辦法直達天聽啊」、「洩漏給綠媒人，自己人就沒關係啊，第一次見雙標黨？」、「這不用罰錢嗎？」。周玉蔻則在臉書回應說，困擾是老百姓不戴口罩啦，不要人云亦云！

台北市議員徐巧芯則在臉書質疑指出，為何周玉蔻可以在指揮中心記者會前散布不明來源、沒有說明如何查證的疑似確診數？還精準到個位數，妳是陳時中發言人膩？

臉書粉專「小聖蚊的治國日記」則酸說，不用等記者會就可以報人數了！還好我是民進黨好朋友！好家在！可以報一下樂透嗎？「逐柯攻城師」粉專接力酸說，「今天真的增加207例耶，蔻蔻姐的預言還蠻準的。」

(中時新聞網)