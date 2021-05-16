因應雙北市疫情警戒提升至第三級，台灣高等檢察署為避免人群流動，指示各地檢署暫緩開庭及到案執行，高檢署16日彙整，包括台北等13個地檢署暫緩至28日，另新竹4個地檢署則暫緩至31日為止，提醒案件當事人及律師注意。

高檢署表示，因疫情升溫，除內、外勤及具有急迫性、時效性、必要性案件外，包括台北、新北、士林、桃園、基隆、宜蘭、彰化、雲林、嘉義、花蓮、高雄、橋頭、澎湖等13地檢署至28日止；新竹、苗栗、台中、屏東等4地檢署，則至5月31日止，暫緩開庭及到案執行。民眾如仍有疑義，可撥打下列電話詢問各地檢署：

（一） 台北地檢署：02-23146881

（二） 士林地檢署：02-28331911

（三） 新北地檢署：02-22616192

（四） 桃園地檢署：03-2160123

（五） 基隆地檢署：02-24651171

（六） 宜蘭地檢署：03-9253000

(七) 新竹地檢署：03-6677999

（八） 苗栗地檢署：037-353410

(九) 台中地檢署：04-22232311

(十) 彰化地檢署：04-8357251

(十一) 雲林地檢署：05-6334991

(十二) 嘉義地檢署：05-2782601

(十三) 高雄地檢署：07-2161468

(十四) 橋頭地檢署：07-6131765

(十五) 屏東地檢署：08-7535211

(十六) 花蓮地檢署：03-8226153

(十七) 澎湖地檢署： 06-9211699

(十八) 其他地檢署：可與地檢署法警室連絡。

(中時 )