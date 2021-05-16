對於負壓隔離病床數量，中央流行疫情指揮中心今（16）日在記者會中指出，全國負壓隔離病床核定數658床，空床297，台北區負壓隔離病床的空床數51床；雙北專責病床的空床數209床，確實吃緊。網友質疑，疫情已經發生一年多，怎還會有此情況？

中央流行疫情指揮中心今（16）日在記者會上表示，由於醫療量能有限，呼籲優先讓有症狀者就醫，無症狀者循序就醫，不用著急。

指揮中心指出，全國負壓隔離病床核定數658床，空床297，台北區空床數51床。

指揮中心統計，全國專責醫院核定172家醫院、2400床，完成開設1625床，空床數1165床。不過雙北比較吃緊，專責病床空床數209床，確實吃緊。

不過網友提出質疑，一是疫情從去年初發生到現在，已經一年多，有充裕時間可以超前部署，為何還會有負壓隔離病床或是專責醫院病床吃緊的情形發生？

不過有網友解釋，負壓隔離病房可能會視需要浮動，或是醫院降載清病房。

(中時新聞網)