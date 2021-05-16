在影視作品中，某個原本很善良的角色突然變壞，大家都會用「黑化」來形容，在現實中其實也存在著這種「黑化」，搜狐命理專欄近日就發文點名雙魚座、獅子座、天秤座和白羊座，這4星座的人平時都很好相處，不過一旦被背叛或傷害，就會立刻翻臉，變得相當絕情。

1、雙魚座

雙魚座總是用自己最真誠的心去對待他人，不管熟不熟悉，他們都不會有任何心眼，把自己最真實的一面展現出來，不過對別人太好，也容易讓對方不懂得珍惜。雙魚座的絕情通常都是悄無聲息的，也是壓抑很久以後的爆發，當他們對你漠不關心時，就算後悔也來不及了。

2、獅子座

獅子座的人不記仇，但並不代表好糊弄，他們對外人有一套自我的評定標準，偶爾惹他們生氣可能一下就過去了，不會放在心上，但若是誤觸他們的底線，就會徹底被剃除在他們的友好名單上。獅子座是執行力很強的星座，他們相當清楚自己內心喜歡什麼、討厭什麼，一旦下定決心，就不會再回頭。

3、天秤座

天秤座待人隨和包容、不喜歡爭吵，讓人覺得看起來很好欺負，有時候就算發現有人故意刁難自己，也懶得計較，不過可別這樣就當他們是『軟柿子』，其實某些人私底下做了哪些小動作，他們都非常清楚。天秤座越沉默越可怕，外表看似很平靜，其實內心已經在想如何反擊。

4、白羊座

白羊座雖然容易爆發、生氣，但來得快去得也快，通常不會有隔夜仇，只要發洩一下就過去了，這種性格雖然相處起來很輕鬆，但千萬不要一直挑戰他們的底線。白羊座真正翻臉後，不會給對方和好的機會，一旦討厭一個人，不論對方再怎麼討好他們，都會覺得很反感，看都不想多看對方一眼。

(中時新聞網)