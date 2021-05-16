家住雲林的蘇姓老翁在苗栗縣三灣鄉大河村山區道路摔車待救。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份警分局大河所員警將蘇姓老翁救回派出所，請消防分隊人員前來包紮傷口。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

家住雲林縣水林鄉的86歲蘇姓老翁，15日上午獨自騎機外出，竟然一下騎了百餘公里，來到苗栗縣三灣鄉大河村苗14線山區，疑因天色昏暗，不慎摔落路旁手溝受傷，經頭份警分局大河所所長古雲泉巡邏經過發現，與民眾合力將蘇翁救出送醫，並通知家人接回。

頭份警分局大河所所長古雲泉於15日晚間，率巡守隊員范次俊在轄內巡邏時，行經三灣鄉大河村苗14線0.3公里處，發現有位老人站在路旁水溝內，警方立即上前關心，老人向警方表示因不熟悉路況，不慎掉入水溝內，警方經檢視老人身體手腳有多處擦傷，但無法說出姓名、居住處所、電話，剛好三灣警友會主任李運光行經該處停下來關心，警民合力將機車抬起，警方考量天色昏暗，為確保老人安全，遂將老人帶回派出所暫時安置，並請三灣消防分隊派員前往做簡易傷勢治療後已無大礙。

經員警以車籍查詢，確認老人是住在雲林縣水林鄉的86歲蘇姓老翁，警方立即電話連繫家屬，家屬向警方表示老人自當天早上10點多，由雲林家中騎機車外出至今尚未返家，家屬遍尋不到，十分著急，正準備向轄區派出所報案協尋，家屬接到大河所警方電話告知尋獲老翁消息，立即從雲林出發，於23時40分抵達派出所，順利將老人接回，家屬對警方協助老人回家非常感激，一再向員警道謝。

(中時 )