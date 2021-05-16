女攤販張月英14年前無端被控騎車在北市公館撞傷人，還肇事逃逸，被判處拘役50天和6月徒刑確定，但她不甘冤屈，苦讀法律，10年內提再審8次，終於翻案獲判無罪確定。張婦不滿10年青春遭虛擲，除聲請刑事補償金53萬多元獲准外，日前以當年承辦的中正二警分局有辦案疏失，訴請國家賠償60萬元，但遭台北地院駁回。可上訴。

這起烏龍肇逃案發生於2007年9月26日晚間，賣彩券的8旬朱姓老婦在北市汀州路三段巷口被機車撞倒，左肩與下背部挫傷，因目擊者報案時誤將車牌號碼「M」說成「N」。警方找上車主，將案發時正在新北市某黃昏市場賣襪子的張婦送辦。

北檢起訴後，一、二審都判張有罪，張被依傷害、肇逃罪判拘役50天和6月徒刑，共易科罰金23萬3000元確定，但是她不服，努力爭清白，憑藉一己之力，10年內8次提起再審，終獲高院再審判決無罪確定，成為極少數獲平反的冤獄案件，被喻為司法版的「小蝦米對抗大鯨魚」。

至於被撞傷的朱婦，當年曾求償25萬，高院判張應賠4萬8000多元，但張翻案成功後，高院改判免賠。張2017年聲請刑事補償，強調她因這官司虛耗10年青春，一收到傳票就很焦慮，壓力大到每次開庭前都吃鎮定劑。北院以張當年被判拘役50天和6月徒刑，共易科罰金23萬3000元，加倍補償46萬6000元，再加計利息約為53萬多元。

不過，張的平反之路仍然未停止，她日前以中正二警分局辦案有疏失，向台北地院提告請求國家賠償60萬元，但北院認為無理由而駁回，全案可上訴。

(中時 )