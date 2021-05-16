防疫進入第三級警戒來，全國上市櫃公司首場股東會17日登場，打頭陣的永豐餘股東會採高規格防疫、九大措施，以最大程度減少人與人接觸為原則，縝密規劃會場內外動線，拉高防疫布署規格。

永豐餘防疫股東會九大措施：

1.採1+8規格，在主會場外另規劃8個獨立空間會議室；每間會議室上限5人，座位間隔至少1.5公尺。各會議室皆配有轉播螢幕與發言設備，保障與會股東權益。

2.永豐餘投控董事長何奕達、總經理蔡維力、獨立董事黃文成，和最多兩名工作人員在主會場，並配置55吋電視螢幕，透過電視螢幕直播分割畫面，無時差與股東們互動。

3.設置可永續回收之隔板，區隔人員動線。隔板採用永豐餘工紙生產之瓦楞紙製作，防疫兼環保。

4.股東會紀念品設在會場戶外領取，避免群聚感染。

5.親自出席股東會的股東，確保實名制填寫健康申報聲明。

6.依健康申報聲明予以編號，規劃指定會議室內的實名制固定位置就坐。

7.股東會投票，將投票箱設於主會場入口處，設一位監票者在場內監票。投票時由工作人員帶領，依次分批引導位於8個會議空間的股東前往主會場入口處投票。排隊時同時保持社交距離，並全程錄影，以符合程序及防疫規定。

8.股東若欲發言，可遞交發言條，由工作人員引導至主會場發言，與主席直接互動。

9.對於無法出席股東會之股東或媒體，永豐餘也提供QR Code，全程線上直播。對於親自參加股東會有疑慮的股東，可改採線上方式參與。

(工商 )