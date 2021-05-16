雙北提升三級警戒，各公家機關啟動緊急防疫措施，中華郵政公司今日證實總公司1名員工確診，宣布自明起（17日）起雙北地區郵務士暫停上樓投遞包裹及快捷郵件服務，並請收件人佩戴口罩及自備簽收用筆，減少直接接觸風險。不過全台各醫療院所仍未設立臨時站收包裹，不少郵務士仍需進入醫院，恐增加風險。

中華郵政公司今(16)日證實，中華郵政總公司有1名職員確診，郵政公司已經請各單位準備好上班分流以及異地辦公，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，該職員為檔案室人員，也不是做物流，該個案前天做快篩的結果為陽性，但那時還沒確診，因此通報後還要做採檢，現在已經送到集中檢疫所安置。

中華郵政表示，因應疫情嚴峻，調整全國投遞作業方式，包括收件人簽領各類掛號郵件時，須佩戴口罩，備妥相關必要證件、印章及自備用筆；使用PDA投遞簽收作業人員，將改以照相取代數位簽收，若是高風險場所，如隔離醫院、應變醫院及配合疫情隔離之大樓或社區等，將指派專人負責投遞，並穿著隔離衣或防護衣，請收件人於戶外通風良好處所或適當場所簽領收受郵件。

不過據悉，目前許多醫院院所的收發包裹地點不一，不少郵差還是得走進去醫院裡送郵件，等於暴露感染風險中；網路上就有建議求全國醫療院所統一在1樓戶外空曠通風處設置臨時接收包括郵件、包裹、貨品與外送食物，降低接觸感染風險。

(中時新聞網)