以色列連續對加薩社區發動空襲，好幾座大樓轉眼化為瓦礫，包括美聯社在加薩的辦公室。就連美國，都出現反對以色列的聲浪，星期六，洛杉磯、紐約、波士頓、費城、亞特蘭大等大城市出現上千抗爭人群，呼籲以色列停此對加薩的空襲。

美聯社報導，在洛杉磯，上千名抗爭群眾在早上集合，從聯邦大樓出發，前往兩英里外的以色列領事館，洛城警方為這場抗爭封鎖一條交通幹線。抗議者揮舞著標語，高呼訴「還巴勒斯坦自由」、「起義吧！」等口號。

紐約的抗議活動起布魯克林的貝里奇區（Bay Ridge），這區有一處阿拉伯語的大型社區，這些人對巴勒斯坦的遭遇感同身受。星期六，聲援巴勒斯坦的活動在大街上持續了幾個小時，人們揮舞巴勒斯坦旗，或是把旗幟掛上路燈桿。到了傍晚，一些抗議者走到278號州際公路上繼續抗議，交警被迫關閉了一條道路。

著名的巴勒斯坦裔美國模特貝拉·哈迪德（Bella Hadid），也參加了在布魯克林的抗議活動。

遊行恰逢納克巴日（Nakba Day），因此又給抗爭帶來歷史記憶。這是紀念1948年以色列宣布獨立期間，第一次以阿戰爭導致成千上萬的巴勒斯坦人流離失所。

在亞特蘭大，數百名親巴勒斯坦示威者，成員包括老中青三代，聚集在市中心揮舞著招牌並高喊口號。一個標語上寫著：「我們自1948年以後就『無法呼吸』。」這是借用喬治·弗洛伊德（George Floyd）事件，他受到警察的暴力迫害致死。巴勒斯坦人表示，他們所遇到的情況，與美國發生的種族不公正、警察迫害弱勢者是可以類比的。

在舊金山，一群抗爭者在公園呼叫與舉標語，呼喊著「巴勒斯坦將會得到自由。」

在波士頓，抗議者從科普利廣場（Copley Square）出發，步行到新英格蘭的以色列領事館，人潮在領事館前久久不散，造成了交通阻塞。

在華盛頓，成千上萬的抗議者從華盛頓紀念碑走向國家檔案館。在費城，示威者聚集在里滕豪斯廣場(Rittenhouse Square)，譴責美國對以色列的無底限支持。

在匹茲堡的一次抗議中，一位發言者呼籲，國會裡的立法者，應該提出有效法案，約束美國對以色列的援助，因為以色列的軍事暴力，來源於美國的提供。

哈馬斯週一向以色列發射火箭彈，引發的暴力事件引發以色列的空襲，多數火箭彈被以色列防空系統攔截，因此在加薩，至少145名巴勒斯坦人喪生，相比之下，以色列人僅8人喪生。

(中時新聞網)