「美胸皇后」劉伊心與老公—老虎牙子CEO林志隆相差24歲，夫妻倆也曾被稱作「父女戀」，一直不受外界看好，甚至連家人都反對，她近日上中天《同學來了》提到，「媽媽得知男友大我24歲時，氣到整整1年不跟我說話，怕我被騙色，她說有男友就沒有她」，直到某次遊輪之旅，媽媽突然答應要去，老公也趁機展現貼心的一面，才感動了岳母大人，敞開心房接受這個女婿。

劉伊心也忍不住抱怨，生完第1胎隔天，老公竟送簽呈給她簽，員工複試也要過她這關。現在懷第2胎，即將要臨盆，老公還是一直找她討論工事，讓她大爆發和老公吵起來。而被問到夫妻房事時，劉伊心也害羞透露：「雖然老公大我20幾歲，但在性方面我們頻率都還不錯，而且他一直秉持著『服務業』的方式，而不是服從。」並舉例：「在親密時，蠟燭、燈光和所有氛圍，都是我老公準備好的。」貼心的舉動讓大家羨慕直呼「好浪漫」，但主持人阿Ken聽完不禁笑虧：「所以妳老公是芳療師嗎？」

另外，主持人納豆提到和小12歲女友依依也算「格差戀」，「平常相處都不錯，但還是會有她無法理解的事情，偶爾也會產生摩擦，但還好她可以理解我的幼稚。」當初女方爸媽也不看好他們，是經過一番努力後才得到認可，「剛見面時，稱呼對方『媽媽』很怪，叫『阿姨』更不好意思，因為也沒差幾歲。」現在2人已交往3年多，感情相當穩定。節目每週一至週五晚間9點中天綜合台播出。

(中時 )