本土疫情猛爆性增長！今再新增206例本土確診，新北市累積97例，超車台北市89例。隨著雙北在周末進入第三級警戒，引起民眾恐慌。一位部落客分享韓國咖啡廳因有超級傳播者前往消費，導致店內顧客全都染疫，但店員卻平安無事，2動作是防疫關鍵。

台灣周末連兩日本土確診數破百，粉專《台灣妞韓國媳》今發文表示，很能感受到台灣人對疫情的驚慌，但她認為，適度的驚慌是件好事，反而能夠幫助防疫。

她分享，韓國咖啡廳曾爆發超級傳染者染疫事件，由於確診者當時坐在出風口，在店內脫口罩聊天將近2小時，導致店內其他顧客全都被驗出確診，就算只有短暫停留10分鐘的客人，也都中鏢。

但是！粉專指出，這間超毒咖啡廳內的工作人員待了好幾個小時都相安無事，正是因為他們都一直戴著口罩，並維持勤洗手的習慣。因此，粉專強調，只要在室內空間做好戴口罩（密合度服貼的）和勤洗手，就可以達到很好的防疫效果，不要過度恐慌。「我看有些人看到動線重複就崩潰，每個人做好自己的防疫，會沒事的。」

文章曝光後，網友也紛紛回應，「感謝提醒～這真的是個很重要的宣導」、「真的是要 『每個人』 都確實做到戴好口罩和勤洗手」、「口罩和消毒不群聚真的很重要」、「謝謝妞兒安撫我們不安的心，我們需要的是冷靜防疫」、「我們現在所做的每一件小事（洗手、戴口罩、減少不必要的移動）都是在守護台灣」。

(中時新聞網)