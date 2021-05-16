「刪Q總部」罷免台灣基進黨籍立委陳柏惟第二階段連署跨過門檻，而罷免案成案後是否能和8月28日登場的公投一起辦理，中選會主委李進勇日前表示，依法無明文規定，要看委員會討論，而綠委管碧玲更指出，公投綁罷免恐對陳柏惟不利。對此，東華大學教授施正鋒直批兩人的說法荒腔走板、曲意迴護，不像法政出身。

施正鋒今(16日)在臉書上表示，公投及罷免，除非短期內真的沒有各級選舉可以掛在一起，當然是綁大選才合理。他指出，前總統陳水扁連任之際，為了提高總統的投票率，特別推動兩個所謂「防禦性公投」，司馬昭之心路人皆知，過了無關痛癢、不過也不會死。

施正鋒感嘆，曾幾何時，民進黨在九合一選舉重挫，帶屎的鴕鳥怪罪反對黨所推的公投案，公然違背世界的潮流，硬是將公投與大選強制脫鉤，近日甚至於動腦筋到連署的技術，打算修法出賤招讓公投連署無法成案，邪惡到令人匪夷所思。

施正鋒認為，凡事豫則立、不豫則廢，難道中選會一定要等到成案才能討論，不能預見課題而規劃肆應之道？最無厘頭的應該是民進黨立委管碧玲，她臉不紅、氣不喘地指出，罷免案與公投案綁在一起對陳柏惟非常不利，中選會敢在法無明文規定情況下，去做一個明顯對當事人不利的決定嗎？「那就是政治介入，所以我反對」。

施正鋒直言，不管是國會立法、或中選會執法，制度設計不該因為預知結果而有所好惡，這就是哲學家約翰•羅爾斯的「無知的面紗」。兩人的說法荒腔走板、曲意迴護，不像法政出身。

(中時新聞網)