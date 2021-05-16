已婚的伊朗男子Daniel江威隆，2016、2017年佯稱是挪威、加拿大單身男子上網把妹，同時與4名熟女交往，不但騙上床，還以遺失房貸、還老闆女兒錢、患腦瘤治病旅費騙錢。被騙85萬的梁女因發現江又搭訕女子，與江男拉扯受傷，報警才曝光。江被判刑2年2月定讞，入監服刑，梁女提告求償，台北地院判江男須賠償梁86萬元。可上訴。

判決指出，江男為伊朗籍人，2005年與台籍女子結婚後，2012年取得台灣籍，透過通訊軟體結識梁姓、吳姓、朱姓4名女子，騙財騙色。2016年12月，江向梁女佯稱他是挪威人且未婚。之後，江以不慎遺落美金2萬元房貸，要還老闆女兒30萬，陸續騙走梁女85萬元。

2017年2月，江另向吳女、朱女訛稱他是加拿大人且未婚，江與2人結識後多次上旅館嘿咻，江男以同樣理由，向吳、朱共騙走40萬1000元，江得手後分別佯稱祖父病危、身體不適將返國，事後2女見江騙財騙色新聞曝光後，報警處理。2017年6月，江又向1名女子詐騙，但女子覺有異未付款，始未受騙。

江人間蒸發後，梁四處找尋江，2017年7月25日下午，梁在北市某公園發現江在搭訕女子，上前質問，梁因雙方拉扯致手指受傷，報警偵辦。法院審理時，4女均證稱江平常不拍照，也不准她們拍照，出門無時無刻都戴口罩，說是家人生病，依國外習俗不可拍照，或推說是一年不拍照讓家人身體好轉。

法官依3個詐欺罪判江男徒刑2年，另江男涉犯詐欺未遂、傷害罪各判徒刑3月、拘役40日，可易科罰金確定，高院裁定江男應執行徒刑2年2月，江已人監服刑。梁女日前提告求償，台北地院判江須賠償梁女損失85萬元及精神慰撫金1萬元，共86萬元。可上訴。

(中時 )