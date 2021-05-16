台中無業男確診，曾四度造訪福隆宮，有網友發現期間曾有百名會考的國三學生集體被教務處帶去祈福。(圖／翻攝自臉書)

全台新冠疫情大爆發，中市連兩天都新增一例本土病患，16確診的大里區68歲男子四度造訪福隆宮，廟方主委PO文指稱當地某高中5月10日才上午才到該廟祈福，校方回應經了解當日學生分兩批進入廟內祈全程戴口罩，據悉該名男子當時在廟裏辦公室，並無交集，且校方已要求導師及學生全體自主健康管理。

中市新增這名68歲男子，目前感染源不明，令人憂心，該名男子連吃6天永和豆漿，4度造訪北屯區福隆宮、景賢公園，而且疫調顯示，他到福隆宮、景賢公園是沒有戴口罩，其足跡出爐，有網友在臉書PO出照片，直指「前幾天才有考生集體去祈福」。

該文一出，帶考生去祈福的學校也回應，5月10日上午7點40分全校國三學生分兩批進入廟內祈福，學生及老師都有戴口罩，經了解該名確診男子是8：00進入廟內而且待在辦公室內，和學生們並無交集；但校方已要求當日到過福隆宮祈福的學生及導師自主健康管理。

(中時 )