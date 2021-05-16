Taiwan Rainbow Gathering 台灣彩虹家聚會團體，在臉書上表示將舉辦為期近4周的彩虹派對。（摘自該活動臉書）

Taiwan Rainbow Gathering 台灣彩虹家聚會團體，在臉書上表示將舉辦為期近4周的彩虹派對。（摘自該活動臉書）

疫情持續延燒，中央疫情指揮中心16日公布單日確診本土個案206人，再創新新高，但卻驚爆有外籍人士執意自12日至6月10日為期近4周，在台東縣東河鄉泰源村1處山區舉辦彩虹派對。從臉書社團可看出，有長期居住台灣的外籍人士善意提醒疫情增溫，卻遭主辦方拒絕。對此，台東縣衛生局表示已將盡速偕同警方，前往該地區了解中，同時又有1名網友貼出活動取消訊息。

由一群外籍人士和本國人組成的「Taiwan Rainbow Gathering 台灣彩虹家聚會」團體，在臉書上表示要上山舉辦彩虹派對，不顧多人群聚交流恐造成防疫破口，訂於12日至6月10日止，在台東東河鄉泰源村某營地舉行室內外多人聚會活動；據傳因其中主辦方包含外籍人士，有不少久居台灣的外籍人士在該臉書社團上好疫規勸，應暫停活動。

未料主辦單位態度蠻橫，回文中提及不論疫情如何，活動都不會暫停，「就算被政府單位抓去隔離也無妨」，甚至還廣邀其他縣市民眾響應；然而，由於該團體並未提供相關地址，僅提供活動座標位置，遭到其他網友撻伐後，因而將相關資訊頁面及留言全刪除。

據了解，該活動宣傳頁面，除未提供實聯制登記，也未規範參加人數。而在「台灣彩虹家聚會」活動頁面上，更隻字未提防勤洗手、戴口罩等防疫措施，僅要求參加者不得使用手機拍照，不得攜帶毒品等，令不少網友相當無言。

從「Taiwan Rainbow Gathering 台灣彩虹家聚會」臉書社團看來，該團體雖看似崇尚自然，標榜愛與和平，卻執意在疫情嚴峻下，不顧他人安全，擅自邀多人交流集會活動。對此，台東縣警察局成功分局表示，將盡速偕同台東縣衛生局前往該營地調查，確保該團體符合各項防疫措施，杜絕任何可能出現的防疫破口。

據了解，社團16日下午就有1名網友貼出活動延期公告，對此，台東縣警察局及台東縣衛生局表示，今日下午趕赴現場已人去樓空，至於詳細情形正在持續了解中。

據了解，社團16日下午有1名網友張貼出活動延期公告。對此，台東縣警察局及台東縣衛生局均表示，趕赴現場已人去樓空，至於詳細情形正在持續了解中。台東縣衛生局疾管科長吳曉慧說明，開罰情形視活動參與人數而定，台東疫情警戒目前依然是第2級，依規集會應在室內100人、室外500人範圍內。此外集會應備妥相關防疫措施，若無則依法最高可開罰3000至15000元，經查16日下午無人在場，日後將持續追查，並請鄰近住戶發現協助通報。

(中時 )