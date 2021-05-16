雲林縣北港朝天宮不開放信眾入廟參拜，在廟埕外另設參拜點。（張朝欣攝）

雲林縣政府召開緊急防疫應變會議，指揮官雲林縣長張麗善宣布自即日起至本月28日，實施12項相關防疫管制措施，其中休閒娛樂場所包括10大行業暫停營業，經清查333家全數配合歇業。另外，北港鎮朝天宮與西螺鎮福興宮為加強防疫，即日起在廟外設置參拜處，不開放信眾入廟。

雲林縣內目前列管縣內休閒娛樂場所共計333家，其中視聽歌唱KTV有140家最多、電子遊藝場69家次之，警方15日下午起出動警力數126人次查察，總計清查333家，配合歇業333家。

縣警察局表示，相關休閒娛樂場所如未配合停業，可依紓困振興特別條例第16條第3項規定，違反中央流行疫情指揮中心指揮官依第7條規定實施之應變處置或措施，由主管機關開罰，呼籲業者切勿心存僥倖、以身試法。警方亦會利用各項勤務機會持續針對相關營業場所查察，以防堵防疫缺口。

北港朝天宮為避免入廟人潮群聚，16日起不開放信眾入廟參拜，將正殿媽祖神尊迎請至最接近廟門的三川殿，在廟埕外另設參拜點，民眾可隔著廟埕遠望媽祖神尊參拜，現場提供酒精噴灑及口罩，以及點燈、添油香等服務。

西螺福興宮建廟後首度不開放信眾入廟，廟方董監事向媽祖擲筊請示後，16日清晨開廟門，迎請媽祖神尊至中門供奉，讓信眾在廟前參拜，藉由開放空間避免防疫缺口。

(中時 )