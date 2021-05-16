《美聯社》16日引述以色列軍方聲明，以國空軍對加薩走廊城市汗尤尼斯(Khan Younis)發動空襲並成功摧毀哈瑪斯領導人的住所。這是近日以國軍隊對哈瑪斯領導人住處的第3次空襲，目的在報復過去一周以來，哈瑪斯與其他激進組織朝以色列發射約2,900枚火箭彈。稍後，以國空軍再度對加薩進行空襲，共摧毀3座建築、至少26人喪命，為雙方爆發軍事衝突以來，最致命的一次空襲。

加薩醫療機構表示，在最新一次的空襲中，遇害的包括10名婦女與8名兒童，另有50人受傷，救援人員正努力自廢墟中尋找倖存者與屍體。

報導中指出，過去一週以來的以巴的軍事衝突，為加薩地區自2014年迄今最為嚴重的一次；估計約145名巴勒斯坦人死亡(不包括最新一波的空襲)，其中包含41兒童同與23名婦女。以色列則有8人遇害，其中包含1名5歲男童與1名士兵。

儘管哈瑪斯射出2,900枚火箭彈，但以色列宣稱成功攔1,150枚來襲火箭彈，另有450枚未爆或未命中，以國攔截率約90%。以國軍方表示，在第3次空襲中，以軍成功摧毀哈瑪斯最資深政治領導人辛瓦與他的兄弟穆罕默德的住所。在15日的空襲行動中，以國則成功擊毀哈瑪斯高層海耶(Hhalil al-Hayeh)的住處。

不過，儘管空襲如火如荼的展開，但哈瑪斯的高層早已分散藏匿於他處，不太可能會遭到擊殺。海耶更是在藏匿於卡達與土耳其之間，兩國都提供該組織政治支援。

儘管國際社會希望調停，但以色列反而加強空襲，試圖盡可能給予哈瑪斯損失。目前美國外交人員正積極居間斡旋，聯合國安理會也開會協商加薩情勢。1名埃及外交官表示，以色列不斷的軍事行動讓停火談判更形複雜。他解釋，想要徹體摧毀哈瑪斯的火箭彈攻擊就必須展開地面攻勢，但這會激怒整個中東國家。目前埃及揚言暫停與以國各領域的合作，試圖讓特拉耶夫收手。

以國先前空襲的辦公大樓，美聯社與半島電視台的辦公室也在其中。對此，以國總理尼坦雅胡宣稱，哈瑪斯利用新聞媒體作為掩護，在這棟辦公大樓進行各種活動，以國空襲將持續到需求完全被滿足。不過，他並沒有提出證據支持此一說法。

美聯社表示，該社在這棟辦公室以有15年之久，歷經長年的以巴恩怨情仇。沒有任何跡象顯示哈瑪斯在這棟大樓內活動，我們不會故意讓我們記者身處風險。不過，以軍在空襲前一小時已通知大樓所有人，表明將進行罷工，故媒體人員得以安全撤離。白宮則向以國喊話，須維護記者安全。

(中時新聞網)