雲林縣台西鄉公所年久老舊，經雲林縣政府補助興建新公所，卻因工程弊案加上變更設計問題，興建6年遲遲無法驗收，今年公所排除困難完成驗收，將於17日正式啟用，鄉公所16日表示新公所位於台西海園區，占地廣大，面對疫情嚴峻，能提供民眾更寬廣的洽公環境。

位於台西鄉市區中山路上的舊台西鄉公所，已逾50年歷史，其建築老舊且地方狹小，因此規畫遷至5公里外的台西海園海埔地，新公所工程獲雲林縣政府補助5000萬元，公所自籌3000餘萬元，2014年動工興建，2017年因鄉公所承辦人員涉嫌採購弊案而停工，2019年始復工。

鄉公所祕書丁順益表示，經過2年施工，新公所的3層樓建築本體已完成，內部硬體設施也都就定位，先前電力與排水系統尚待重整，經公所與施工單位溝通協調，終於完成所有工程，本月14日公所人員先將辦公器材與資料移至新公所，17日正式啟用服務民眾。

新公所占地寬廣，周邊容易停車，且鄰近台西水試所、鄉立幼兒園、信仰中心安西府、海園生態園區，啟用後將持續規畫周邊相關設施，打造1處新商圈，帶動地方繁榮。

台西鄉長林芬瑩指出，她2018年底就職鄉長後，即不斷想辦法解決新公所工程問題，前朝弊案經司法判決已告一段落，未來將加強新公所的軟硬體設施，以及周邊的綠美化，提供民眾1處舒適便利的洽公環境。

地方民眾說，新台西鄉公所的興建可說是一波三折，之前由於無法驗收閒置多年，周邊雜草叢生淪為蚊子館，成為大家心中的痛，如今克服弊案啟用，鄉民們都用辦喜事的心情來迎接。

(中時 )