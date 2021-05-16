娃娃機零錢大盜 男子犯10起娃娃機兌幣機竊案

46歲的鄒姓男子專挑娃娃機店内的兌幣機下手，破壞機台鎖具後，竊取大量零錢，並以水桶盛裝。14日下午當他準備駕駛侵占友人不還的小客車再次出門犯案時，被線上巡邏的員警發現，當場就逮，員警還查出鄒男以相同手法至少犯下另外9起娃娃機店兌幣機竊案。

蘆竹分局大竹派出所於14日早上10時50分接獲被害人報案指稱，其經營的娃娃機店內兌幣機遭到破壞，機台內的新台幣零錢1萬3仟元也遭到竊取。員警趕至現場調查，發現監視器影像中1名男子涉有重嫌，隨後也查出這名男子的身份與所用車輛。在經過分析研判後，員警認為鄒男再度犯案機率頗大，於是立即派出警網，依據地緣關係，在大竹地區各娃娃機店周遭道路搜尋。直到下午14時50分，員警果然在大新路704巷內發現鄒男所駕的小客車，於是立即將他攔停逮獲，4個小時內迅速破案。

蘆竹分局大竹派出所擴大調查發現，鄒男自今年4月20日開始，專挑娃娃機店內兌幣機犯案，且犯案地點遍及新北市汐止區、永和區、桃園市龜山區、蘆竹區、楊梅區，最遠甚至達到台中市清水區，而得手贓款也逾新臺幣36萬元。由於大量零錢數重量可觀，於是鄒男每次都隨手以店內的水桶盛裝後，急忙逃離現場，就算溢灑遍地，也不回頭拾取。

蘆竹分局目前除依竊盜及贓物等罪嫌，將鄒男移送桃園地檢署偵辦外，同時也正在繼續追查鄒男有無另涉刑案。蘆竹分局也呼籲，若有遭到相同犯案手法損失財物之被害人，請儘速聯繫警方。

(中時 )