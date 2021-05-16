警方與台南地檢署合作視訊偵訊，成為台南市提升至準三級防疫警戒的首例。（新營警分局提供／張毓翎台南傳真）

警方與台南地檢署合作視訊偵訊，成為台南市提升至準三級防疫警戒的首例。（新營警分局提供／張毓翎台南傳真）

新冠肺炎疫情嚴峻，台南市新營警分局16日凌晨查獲1名35歲孫姓男子涉嫌酒駕公共危險罪，被帶回派出所後，孫男反映身體不適，且測得體溫達37.9度，警方立即將孫送至新營醫院並採檢。此外，為避免感染風險，警方與台南地檢署合作視訊偵訊，成為台南市提升至準三級防疫警戒的首例。

新營警分局中山路派出所副所長王仁清、警員蘇鳴傑，於今日凌晨1時50分巡邏時，在新營區中正路段，發現孫男騎機車變換車道時，未依規定打方向燈，將其攔下後，發現孫男渾身散發酒氣，測得酒測值高達0.94毫克，涉嫌公共危險罪，警方立即孫男帶回偵訊。

因夜間不偵訊，警方先將孫男帶至拘留所留置，孰料，清晨5點孫男反應有身體不適、有高燒情形，警方不敢大意，立即將他戒護送至新營醫院就診並採檢；醫生表示，孫男無感冒喉嚨痛、咳嗽等症狀，為慎重起見仍要採檢送驗。

孫男沒有出國旅遊史，平時工作完下班都都在家裡休息，沒有出去旅遊；由於2天後才能得知採檢結果，警方立即聯繫台南地檢署，由台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌指示啟動同步視訊來進行訊問筆錄。

新營警分局上午設置臨時偵訊處所，與台南地檢署採行視訊臨時庭，並完成偵訊程序，檢方訊後諭知請回。

(中時 )