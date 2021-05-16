因應防疫升級，台灣大哥大16日表示，配合政府防疫作為，雙北、基隆、宜蘭、桃園的辦公室人員，5月28日前全面居家辦公。

另外，在萬華區的6家及蘆洲區的9家myfone門市(含直營與加盟)，即起至5月28日暫停營業，其餘門市配合防疫措施，針對進店客戶採實名制登記，並進行人流控管，每店不得同時超過5名客戶，且落實戴口罩與量額溫等防疫措施。

台灣大表示，疫情期間也請台灣大用戶多利用官網、客服app 或電話客戶專線，以減少人員接觸協助防疫。

(工商 )