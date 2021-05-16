萬華6門市＋蘆洲9門市暫停營業 台灣大哥大：北北基宜桃辦公室人員居家辦公 19:332021/05/16 工商 林淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應防疫升級，台灣大哥大16日表示，配合政府防疫作為，雙北、基隆、宜蘭、桃園的辦公室人員，5月28日前全面居家辦公。 另外，在萬華區的6家及蘆洲區的9家myfone門市(含直營與加盟)，即起至5月28日暫停營業，其餘門市配合防疫措施，針對進店客戶採實名制登記，並進行人流控管，每店不得同時超過5名客戶，且落實戴口罩與量額溫等防疫措施。 台灣大表示，疫情期間也請台灣大用戶多利用官網、客服app 或電話客戶專線，以減少人員接觸協助防疫。 雙北進入三級警戒 媒體人：兩大咖出馬 台灣守得住 台灣之星針對北區啟動居家辦公 (工商 ) #台灣大 #台灣大哥大 #雙北 #宜蘭 #桃園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雙北提升三級警戒 人事行政總處：該區公務員調整彈性上班 15:492021/05/16 政治 陳其邁再開防疫會議 坦言雙北病毒要小心 12:002021/05/16 政治 減少通勤感染風險 行政院宣布雙北公務員擴大彈性上班時間 15:172021/05/16 生活 疫情炸賣場爆搶購潮 民眾怒轟：陳時中下台 12:072021/05/16 政治 呂秋遠五不五要祭品文 若兩週將病毒趕出台灣他免費做這件事 09:362021/05/16 娛樂 雙北公務員彈性上班時間7點半至10點 15:302021/05/16 生活 金馬澎湖祭限台令 高雄喊禁足雙北 04:102021/05/16 焦點要聞 網傳「設籍雙北成功嶺役男本週不收假」陸軍第十軍團駁斥 11:522021/05/16 政治 影／防疫繃緊神經 陳其邁對「曾有雙北活動史民眾」宣布5規範 12:462021/05/16 政治 台灣人嚇到了！北車、北捷空蕩蕩 西門町變空城 08:212021/05/16 生活 雙北升第三級警戒 八大行庫集體再升高防疫規格 21:072021/05/16 財經 財經熱門新聞 散戶明先逃命？手上有這2種股票先砍 抄底股曝光 - 財經 財部宣布4月四大稅目 繳納期限全面展延至5／31 - 財經 特斯拉棄用雷達 自駕技術掀二次革命 - 財經 雙北三級警戒 台銀宣布五大緊急應變措施 - 財經 台股周一恐大崩潰 謝金河示警：不要看到黑影就開槍 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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