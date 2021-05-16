懷秋去年底在台北東區開了麵包店「平嚐心」，今年4月剛在公館增設第二間分店，沒想到近來本土疫情嚴峻，雙北15日啟動第三級防疫，懷秋今受訪坦言這2天整體營收下滑5成，所幸外送平台接單比之前多了2、3成，「因為我們本身屬於外帶式店家，疫情導致路上沒有行人」，消費人數銳減，為營收慘跌主因。

這波疫情來勢洶洶，民眾採取居家防疫，這2天假日大台北到處空盪盪，連巔峰時間捷運站內的候車民眾也寥寥無幾；懷秋表示目前2間店均照常營運，內用區因應防疫措施全面禁止開放，工作人員也會隨時用酒精清潔櫃檯、環境，疫情期間配合政府相關規定，即便如此，「平嚐心」還是會不定期推出新產品、促銷活動，希望藉此為大家抗疫打氣。

懷秋的「平嚐心」上月剛在公館增設第二間門市。（資料照／石智中攝）

懷秋的「平嚐心」上月剛在公館增設第二間門市。（資料照／石智中攝）

第三級防疫措施對餐飲等服務業影響甚鉅，推估懷秋的「平嚐心」2間店面每個月的租金，加起來超過30萬，另外還有人事等成本開銷，對於首次跨業當老闆的他，壓力不小；對此，懷秋認為防疫期間雖然辛苦，但為了讓生活可以儘快回歸正常，希望大家一定要遵守所有防疫規定，提升自我免疫力，「相信只要大家團結，一定可以平安度過這波疫情」。

(中時 )