國內本土疫情日益嚴重，連續兩日的確診數都突破百位，雙北宣布進入第三級警戒，呼籲民眾非必要別外出，希望能減少群聚感染，網紅「反骨男孩」成員孫生看到訊息，居然寫下「真的封城了」製造社會恐慌，被大批網友罵翻了。

孫生的粉絲族群多為學生、年輕人，IG追蹤數近40萬，只要發布一則貼文至少都快破萬人點讚，影響力不容小覷，他日前在限時動態貼出雙北5/15-5/28進入第三級防疫警戒的公告，卻在底下大大寫著：「真的封城了」，被網友轉發到論壇《Dcard》痛罵：「這位哥到底在講什麼鬼話？是沒讀書還是故意的啊？沒有封城啦^^」懷疑他根本在散播假消息。

許多網友見狀，跟著一起罵孫生行為不恰當，紛紛留言：「一人一檢舉」、「國庫感謝他」、「他跟愛莉莎莎一樣，欠檢舉」、「真的都覺得講話不用負責任謹慎嗎 氣死」，但也有網友認為，「我覺得他是沒讀書……不是散佈假消息」、「他只是想表達再這樣下去，真的會封城吧」等，覺得現在最重要的是防疫，而不是口水戰。

孫生雖然被網友罵到臭頭，心情似乎不受影響，在限時動態繼續PO出防疫相關資訊，呼籲粉絲們沒事千萬不要出門亂跑，待在家裡最安全。

國內疫情嚴峻，網路時常流傳假訊息造成民心恐慌，警方提醒民眾切勿轉發未經證實的訊息，以免以身觸法，有關任何疫情的消息，請依照中央流行疫情指揮中心公告的消息為依據，並做好自身的防疫工作。

(中時新聞網)