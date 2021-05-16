大水窟山下杜鵑營地附近16日清晨發生森林火警，近來乾旱火勢延燒快速。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

位於八通關中途站的杜鵑營地附近今天清晨4點左右疑似因山友炊事不慎引發森林火災，嘉義林管處早上5點05接獲南投林管處轉知，隨即派員前往，因火場附近無水源，嘉義林管處人員約下午5點抵達南營地，天色已晚，因前往火場路途險峻，需下切再上爬，因此決定明天一早再出發。

嘉義林管處副處長李定忠表示，經調查是嘉義林管處轄區內的玉山事業區第52林班，行政區事南投縣信義鄉，今天空勤共載送23名林管處人員到大水窟山，救火人員再步行到南營地已下午五點，距離火場約還有2至3小時路程，只好先扎營監控，明早再集結出發。

李定忠說，空勤總隊今天共出動3架次直升機投水6公噸，嘉義林管處人員抵達時已天黑，當地目前無水源，明天預計會有其他林管處支援人力抵達。

杜鵑營地是八通關越道的中途站，基地平整，這場火災疑似因山友炊事不慎引起，加上天乾物燥火勢蔓延快速引發森林火災，今天上午在玉山北峰等地都有看到火煙，還有山友以為是有人升起狼煙，社群媒體上的山友得知是人為因素時相當氣憤，也有人質疑當下為什麼不找方法滅火？目前起火原因仍待保七總隊調查。

(中時 )