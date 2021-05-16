彰化確診傍晚再爆3人，8日中午全國麗園婚宴1300人都被匡列。（吳敏菁攝）

彰化縣政府針對5月8日曾經到全國麗園大飯店參加喜宴1300人發出快速篩檢動員令。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府針對5月8日曾經到全國麗園大飯店參加喜宴1300人發出快速篩檢動員令。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣傍晚，又最新檢出3例確診，今天暴增從9例增加到12例，彰化縣確診累計18例，最新檢出為葡萄盤商女兒，8日參加全國麗園大飯店的婚宴，同桌3人都中標，當天中午到全國麗園飯店參加喜宴約1300人，彰化縣長王惠美呼籲，都要進行健康自主管理14天，若有不適症狀，要趕快到部立彰化醫院進行篩檢。

縣長王惠美表示，飯店都已經全面消毒了，緊急公布是因為在餐廳，參加人很多，事關重大，希望5月8日一直到5月22日，有身體不適一定要趕快到部立彰化醫院，進行相關篩檢。這1300人一定要做好健康自主管理。此外，彰縣府公布的足跡也都進行消毒，不必要去標籤化，主要是呼籲要做好健康管理。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，下午採解結果，葡萄販售家族的女兒，8日到花壇鄉全國麗園吃喜酒，同桌檢出3人陽性，個案判定還要請中央流行疫情指揮中心公告，但基於防疫追蹤，評估1桌10人，就有3人感染率，風險相當高，才緊急公布，當天中午，到那家所參加宴席，出現任何不適症況，都請緊急到彰化縣專責醫院部立彰化醫院，該醫院會開篩檢車，加速篩檢速度和流程。

葉彥伯表示，這次發布快速篩檢動員令，能夠以最快速度來防堵疫情。全國麗園總共兩層樓，5個廳，當天有3場宴會，總數132桌，估計1300民眾，務必注意身體狀況到5月22日為止。如果需採檢，請務必配合。如果再出現陽性，後續接觸者還要繼續匡列防堵疫情進一步擴大。

葉彥伯表示，這次發布快速篩檢動員令，能夠以最快速度來防堵疫情。

(中時 )