黃宇寒、王喬尹為宣傳「2020客家流行音樂大賽得獎合輯」，日前接受小樹節目《留級玩家》專訪，訪問中小樹意外發現，王喬尹的爸爸年輕照片酷似王傑、邰正宵綜合體，長得既顧家又有漂撇的感覺。王喬尹則分享小時候王爸爸會穿著皮衣很帥的騎機車載她，好似王傑，而王媽媽總說自己是小劉雪華，加上當時王喬尹拍照片總是露出憂鬱表情，自封小林青霞，她笑說：「原來我們全家都有明星幻想症。」

曾學過芭蕾跟民族舞的黃宇寒也在節目上小秀舞技，她表示因為受傷就沒有繼續跳這些需要過度伸展的舞風，休養了一段時間後，最近開始跟朋友用手機cover簡單的流行舞蹈，未來也希望可以嘗試舞曲創作。王喬尹則是展示繪畫天分，分享平常會用右手寫字左手放空畫畫，畫作都是她重要的資產，因為有很多細節可以拿來檢視自己當下的情緒，近期發行的個人專輯，也有她親手繪畫作品。

王喬尹的爸爸被讚酷似王傑、邰正宵。（新視紀整合行銷提供）

(中時 )