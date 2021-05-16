義甲聯賽進行到第37輪，尤文圖斯昨天以3：2踢贏國際米蘭，雖然國際米蘭已提前奪冠，但面對死敵尤文圖斯仍不敢大意，與他們奮戰到最後，而尤文本場贏球也將排名升到第四位置，其中大將C.羅納度(Cristiano Ronaldo)攻下職業生涯第777球，也為尤文拿下勝利。

Cristiano Ronaldo, arguably the most iconic 7️⃣ of all-time, has now scored 777 career goals in football 👑 pic.twitter.com/sTwvVDEkZk — Goal (@goal) May 16, 2021

比賽第17分鐘尤文後場進行抄截，找到左側位置C羅，但他卻將球踢出邊線，這球其實是為了讓對方受傷球員盡快下場休息，在急需進球情況下他做出如此舉動，非常有大將之風。第24分鐘尤文獲12碼罰球機會，C羅當仁不讓進行罰球，雖然第一時間被門將擋下，但他反應神速，趁對方門將撲球跌倒時將球迅速踢進，而由於聯賽剩最後一輪，在進球數領先第二名盧卡庫(Romelu Lukaku)6球情况下C羅幾乎鎖定聯賽金靴獎。

第70分鐘，尤文教頭皮爾洛(Andrea Pirlo)將C羅換下場，和往常不一樣的是這次C羅沒有不開心，下場還罕見和隊友、教練握手致意，算是本季首次情緒如此穩定，因為他本季場上情緒控制不佳，常因不滿裁判判決生氣，也在賽後出現扔球衣、不參與拍照等行為。他本場比賽總評是7.1分排全場第三，而當時被換下場尤文僅以2：1領先，但皮爾洛認為他這場體力不佳，不用繼續奮戰，所以決定提前將他換下場，更意外的是C羅也接受調度，總算表現出巨星該有的大將之風。

賽後皮爾洛受訪表示：「這大概是他為數不多提前被換掉還高興的情況，尤文被判罰一個人出場後，陣容比較偏向防守型，所以C羅在場上沒什麼進攻機會！」而他被換下後鏡頭拍到他神情自在，皮爾洛對此感到欣慰，指出C羅連到了更衣室都還面露微笑，他十分滿意C羅這樣的表現和態度，由此看來Ｃ羅這場比賽可說是兼顧球技和風度，剛好又完美踢下個人第777球，看來若得到金靴獎實至名歸。

(中時新聞網)