「天問一號」著陸巡視器成功著陸火星

大陸天問一號火星探測器15日成功著陸，使得中國成為世界上第2個成功登陸火星的國家。國際媒體對此給予高度評價，在追趕美俄兩個太空大國上又向邁進了一大步，此後中國大陸仍繼續推進其雄心勃勃的太空計劃，包括由其單獨打造、廣受矚目的中國太空站計劃。

綜合外媒報導，大陸國家航天局宣布在5月15日早晨將天問一號著陸巡視器祝融號成功著陸於預訂的火星烏托邦平原南部。天問一號在當天凌晨1點多進入火星軌道，4時許釋放著陸巡視器，歷經3小時左右的飛行之後進入火星大氣，再經過9分鐘的減速、懸停避障和緩衝，安全著陸於預選著陸區。火星探測車祝融號將依次開展對著陸點全局成像、自檢、駛離著陸平台並開展巡視探測。

大陸官方為首次成功登陸火星發表慶賀海報：「火星 我們到了！」（圖／新華社）

大陸國家主席習近平向對火星探測任務指揮部發去賀電表示，這次成功著陸火星，邁出了中國星際探測征程的重要一步，「實現了從地月系到行星際的跨越，在火星上首次留下中國人的印跡」，是中國航天事業中又一具有里程碑意義的進展，使得中國「在行星探測領域進入世界先進行列」。

天問一號探測器是在2020年7月發射，在途中經歷1次深空機動和4次修正，在今年2月10日進入火星大橢圓軌道，成為中國首顆人造火星衛星。它去年夏天人類向火星發射的3枚探測器之一，其中包括美國發射已在2月18日著陸火星的「毅力號」(Perseverance)探測車，而另一枚由阿拉白聯合大公國發射的火星人造衛星則沒有登陸火星的計劃。

中國大陸航天科研人員在北京航天飛行控制中心指揮大廳，慶祝首次火星探測任務著陸火星成功。（圖／新華社）

各大國際媒體都關注大陸天問一號登陸火星的進展。此前只有美國成功登陸火星，前蘇聯雖曾在1970年代登陸，但與探測器失去聯繫。至今為止各種登陸器約有半數失敗，大陸的祝融探測車若於近日成功啟動，將是繼美國之後唯一實際成功登陸火星的國家。

大陸太空工業進展迅速，圖為近期拍攝到的火星表面高清圖像。（圖／新華社）

據中國航天局的計劃，祝融號火星車在著陸並開始工作後，將執行為期至少3個月的探測任務。探測車總重約240公斤，以太陽能電池板來獲取能源，車上載有探測火星表面土壤、地貌結構以及氣候條件等數據的儀器。

《法新社》指出，中國在追趕美俄兩大太空強權的道路上又邁進一大步；《德國之聲》則認為中國成為世界上第2個登陸火星的國家，並將在繼續推進其雄心勃勃的太空站計劃；《路透》表示，1970年代才發射首顆衛星，2003年就實現首次太空飛行，2021年首次登陸火星，其發展速度比任一個國家都快了很多。

大陸官媒《新華社》論稱，中國「無意參與所謂太空領導權的競賽」，將會致力於「揭開宇宙的秘密，為人類和平利用太空做出貢獻」。（圖／新華社）

中國大陸最近在太空計劃的進展還包括今年4月成功發射天宮太空站的天和號核心艙段，預計要在2022年前後完成太空站的構建。近期則還有天舟2號貨運飛船發射，為太空站進行燃料和物資補給，6月份將有3名太空人乘坐神舟12號進入太空站，預計停留3個月。

陸媒《新華社》發表評論稱，中國「無意參與所謂太空領導權的競賽」，將會致力於「揭開宇宙的秘密，為人類和平利用太空做出貢獻」。

(中時新聞網)