雲林縣北港警分局鎖定電纜線慣犯，趁購物時逮人送辦。（北港警分局提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港警察分局轄內北辰、口湖及下崙等地的偏僻路段，近日發現宵小利用深夜無人時段剪斷電纜線變賣圖利，警方立即組成專案小組偵查追緝，經調閱分析路口監視器影像及訪查資料，掌握張姓竊盜慣犯涉有重嫌，趁其到便利商店購物時逮捕到案。

北港警方指出，銅價飆漲創新高，回收價每公斤達200元，致使偷剪電纜線宵小賊心蠢動，由於張嫌目前仍因竊盜案件遭通緝而四處藏匿，為遏止張嫌逃亡期間持續偷竊電纜線惡行，造成更多被害人損失，專案小組人員積極加強查緝。

辦案人員經日夜埋伏，終於掌握張嫌行蹤，利用他到便利超商購物時機，在超商門口將其壓制在地上銬就逮，全案訊後依竊盜罪嫌將張嫌解送雲林地檢署。

北港警分局長顏偉丞呼籲轄內資源回收場，千萬不要收購來路不明的電纜線，共同杜絕銷贓管道。民眾若發現電纜線竊案，可就近向派出所報案，警方也會加強治安熱點巡邏及查緝作為，竊賊切勿心存僥倖。

(中時 )