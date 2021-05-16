休閒娛樂場「假關門、真營業」 南市公布10家店名並開罰

台南市提升防疫為準三級，休閒娛樂場所全部停止營業。台南市警察局15日晚間動員438名警力稽查971家，查獲10家「假關門、真營運」。台南市衛生局16日更進一步公布違規的10家店名，其中新化區的「小慧練歌場」，已是第2次違規，加重裁處4500元。

警察局所屬16個分局昨晚動員438名警力，針對上述行業場所進行查察，總計稽查971家，但仍有10家業者，繼續營業或以拉下鐵門方式，製造停業假象，但內部還有營業行為，被警方當場揪出違規事證，依違反傳染病防治法移送裁罰。

衛生局今公布這10家店名，包括新營區港都現炒、下營區八德五福電子遊藝場、新化區小慧練歌場、中西區青鳥日式酒吧、中西區芊品企業有限公司、中西區青春之語養生館、北區花園貴族足體養生會館、南區盈盈冷飲店、南區老拓音樂餐廳、南區清萊泰式護膚坊。

衛生局表示，各類休閒娛樂場若未規定停止營業，經查獲屬實，依照《傳染病防治法》裁罰3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，若再次違規將加重裁處。從疫情發生至今衛生局共收案29件，已裁處24件，5件辦理中，1件加重裁處4500元、其他各3000元。

(中時 )